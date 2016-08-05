Şans Topu'nda büyük ikramiye iki kişiye çıktı!

Ağustos ayının ilk Şans Topu sonuçları belli oldu! MPİ’nin verdiği bilgilere göre talihlilerden biri Şans Topu kuponunu Ankara’nın Altındağ ilçesinden diğeri de Hatay’ın İskenderun ilçesinden yatırmış! Bilindiği gibi Milli Piyango’nun Çarşamba günleri gerçekleştirdiği Şans Topu çekilişinde büyük ikramiyeyi bölüşen iki talihli 317 biner TL kazandılar.

790. haftanın kazandıran numaraları: 01, 04, 09, 11, 26 + 08

3 AĞUTOS 2016 ŞANS TOPU SONUÇLARI

5+1 bilen kişi sayısı: 2 – Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 317.550,90 TL

5 bilen kişi sayısı: 16 – Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.969,35 TL

4+1 bilen kişi sayısı: 193 – Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 329,55 TL

4 bilen kişi sayısı: 2.601 – Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 32,55 TL

3+1 bilen kişi sayısı: 5.377 – Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 19,75 TL

3 bilen kişi sayısı: 74.401 – Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,00 TL

2+1 bilen kişi sayısı: 49.381 – Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,05 TL

1+1 bilen kişi sayısı: 166.933 – Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,40 TL