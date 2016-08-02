'Sanayi kenti'nden demokrasi neferleri için 'dev' destek

Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olan vatandaşların ailelerine ve yaralı vatandaşlara destek olunması amacıyla başlatılan "15 Temmuz Dayanışma Kampanyası"na Kocaeli'deki sanayiciler ile esnaf 1 milyon 150 bin lira bağışta bulundu.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olanların yakınlarına ve yaralananlara yardımda bulunmak isteyen vatandaşların yoğun talebi üzerine düzenlenen kampanyaya, Kocaeli'de faaliyet gösteren 12 organize sanayi bölgesinden toplam 600 bin, Gebze Ticaret Odasınca (GTO) 400 bin, Kocaeli Sanayi Odasınca (KSO) 100 bin ve Körfez Ticaret Odası tarafından da 50 bin lira bağışta bulunuldu. Böylece, Kocaeli'deki sanayiciler ve esnaf kampanyaya toplam 1 milyon 150 bin lira destek sağladı.

"Biz büyük bir millet ve devletiz"

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi egemenliğini asla hiç kimseyle paylaşmayacağını, canı ve kanı pahasına bu mücadelede dik duracağını ortaya koyduğunu belirtti.

Türk milletinin dik duruşuyla 40 yılık sinsi ve hain planın paramparça olduğunu vurgulayan Güzeloğlu, "Bu yapının tüm tarafları ve işbirlikçileri, hukukun önünde Türk milletine hesap vereceklerdir. Biz büyük bir millet ve devletiz. Tarihimizden aldığımız birikim, derinlik ve zenginliklerle geleceğe doğru kararlı yürüyüşümüzü sürdürmekteyiz. O gece Rabbimizin muradı, Türk milletinin iradesi, dimdik durması ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da liderliğinde bu tehlikeyi bertaraf ettik." ifadesini kullandı.