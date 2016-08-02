Reddedilince boğup yakmış

Adana’da 29 Eylül 2006’da Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun kenarında köprüde yakılmış kadın cesedi bulundu. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda ölen kadının kimliğini belirleyemedi ve dosya faili meçhul olarak kaldı. Alan emniyete geçince dosya yeniden açıldı. Cinayetin aydınlatılması için özel bir ekip oluşturuldu. Önce çesedin kimliğinin Hatun F.'ye ait olduğu belirlendi. Olaydan önce eşinden boşanan ve daha sonra Ö.F. ile sevgili olan genç kadının erkeklere pazarlandığı belirlendi. Ekipler Hatun F’nin cinayete kurban gitmeden önceki telefon kayıtlarından olay günü Murat K. ile sürekli görüştüğünü belirledi.

HAPİSTEN FİRAR ETTİ

O sırada hırsızlıktan hapiste yatan Murat K. firar etti ancak dün Pendik'te yakalandı. Suçunu itiraf eden zanlı, “İlişkiye girmek istediğim sırada başarılı olamadım. Hakaretler etti. O an kendimi kaybettim ve boğdum. Daha yakıp köprü kenarına attım" dedi. Zanlı Murat K. tutuklandı.