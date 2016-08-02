Pazara kadar değil mezara kadar!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine tepki gösteren çok sayıda vatandaş dün geceyi yine meydanlarda geçirdi. Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerini taşıyarak İzmir Konak’taki demokrasi nöbetini sürdüren vatandaşlar, darbe girişimini protesto etti.

Her yaştan vatandaşın doldurduğu meydanda, "Biz ona lider ol dedik o dünya lideri oldu Recep Tayyip Erdoğan", "Dünyada vatansız ahirette imansız kaldın Fetoş", "Şimdikiler adam diyor, torunlarım atam diyecek Recep Tayyip Erdoğan" pankartları dikkati çekti.

Önderimizin peşindeyiz

Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Murat Ellik'in demokrasi nöbetine katılan amcası Recep Ellik, yeğenini darbe girişiminde şehit verdiğini, oğlunun ise Dağlıca'daki terör saldırısında 10 ay önce yaralandığını belirterek şöyle konuştu: Çocuklarımızı vatanımıza kurban ettik. Yeğenim özel harekatçıydı, babası da polis memuru, kardeşi de astsubay.

Vatanını çok seven bir aileyiz. Yeğenim vatan için şehit oldu. Meydana ilk günden beri geliyoruz. Önderimizin peşinden gidiyoruz. İkinci bir emre kadar buradayız.

Seviyoruz OHAL'de evleniyoruz

Mardin'de düğünlerini yapan Fehmi ve Ayşe Teker çifti damatlık ve gelinlikleriyle, üzerinde "Seviyoruz, OHAL'de evleniyoruz" yazılı otomobille AK Parti İl Başkanlığı önünde 17 gündür süren demokrasi nöbetine katıldı. Alana ellerindeki Türk bayraklarıyla gelen çifti, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Dündar karşıladı. Aileleriyle sahneye çıkan gelin ve dalat "Bütün halkımıza selam olsun. Hep birlikte tek yürek, tek millet, tek bayrak ve tek vatan olarak devam edecektir" dedi.

Vatansız kalırsam ölürüm

15 Temmuz'da İBB önünde darbecilere karşı dururken karnına isabet eden mermilerle yaralanan Şanlıurfalı 20 yaşındaki Cuma Zor, iyileşip demokrasi nöbeti tutmak isitiyor. Tedavisine İstanbul'un ardından memleketi Şanlıurfa'da devam edilen Zor o karanlık geceyi şöyle anlattı: Askerler ateş açarken ''Vatansız yaşamaktansa ölelim' dedik. Karnıma kurşun isabet etti. Hastanede ayıldığımda 'Vatan için benim canım önemli değil, bir can gider bir can gelir' dedim.

Dedem bu günleri görüp yazmış

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon İzmit’teki demokrasi şölenine katıldı. Argon, Türkiye'nin çok büyük bir badire atlattığını belirterek şunları kaydetti: Dedem Mehmet Akif sanki şu günleri görmüş de yazmış bazı şeyleri. Çünkü hiçbir şey eskimiyor, tekrarlanıyor. Hiç kimsenin gözü üstümüzden ayrılmıyor bu kadar seneler geçtiği halde. Emelleri hiç bitmiyor. Biraz yükselmeye ve şahlanmaya başladığımız zaman hemen bir yerlerden karıştırmaya başlıyorlar. Buna engel olacak milletçe birlik olmamız.

Şehitlerimize sahip çıkalım

Başbakanlığın verdiği hesap numaraları şöyle:

T.C. Ziraat Bankası Ankara KURUMSAL ŞUBESİ

TL-Hesap IBAN No: TR710001001745032156205010 Hesap No: 17453215620-5010

ABD Doları Hesap IBAN No: TR440001001745032156205011 Hesap No:17453215620-5011

EURO Hesap IBAN No: TR170001001745032156205012 Hesap No:17453215620-5012

Banka Swift Kod No: TCZBTR2A

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MERKEZ/ANKARA ŞUBESİ

TL-Hesap IBAN No: TR220001500158007304883112 Hesap No: 00158007304883112

ABD Doları Hesap IBAN No: TR890001500158048016278449 Hesap No: 00158048016278449

EURO Hesap IBAN No: TR190001500158048016278448 Hesap No: 00158048016278448

Banka Swift Kod No: TVBATR2A

T. HALK BANKASI BAKANLIKLAR/ANKARA ŞUBESİ

TL-Hesap IBAN No: TR560001200940800005000222 Hesap No: 05000222

ABD Doları Hesap IBAN No: TR950001200940800058000223 Hesap No: 58000223

EURO Hesap IBAN No: TR680001200940800058000224 Hesap No: 58000224

Banka Swift Kod No: TRHBTR2A