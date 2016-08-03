Pamukkale Üniversitesi Rektörü Bağcı açığa alındı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağcı’yı açığa aldı.
Yükseköğretim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağcı, yürütülen bazı soruşturmaların selameti açısından açığa alınmıştır” denildi.
SERBEST BIRAKILMIŞTI
Denizli'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 46 kişi arasında yer alan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.