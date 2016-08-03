İstanbul
  °C
İl Seç

HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Yaşam
  3. Pamukkale Üniversitesi Rektörü Bağcı açığa alındı

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Bağcı açığa alındı

Pamukkale+%C3%BCniversitesi+Rekt%C3%B6r%C3%BC+Ba%C4%9Fc%C4%B1+a%C3%A7%C4%B1%C4%9Fa+al%C4%B1nd%C4%B1

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağcı’yı açığa aldı.

Yükseköğretim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağcı, yürütülen bazı soruşturmaların selameti açısından açığa alınmıştır” denildi.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Denizli'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 46 kişi arasında yer alan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

SAKARYA'nın Erenler İlçesi'nde yeşil alana düşen topunu almak için çitlerin üstünden atlayan 5 yaşın

Küçük çocuğa 6 köpek saldırdı, annesi böyle kurtardı

Eşek Sütünün Litresini 120 Liradan Satıyor

Kıdem tazminatı fonu çalışmaları haftaya başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya bu konuda duyarsız kaldı

En Çok Okunanlar