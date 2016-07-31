Ordu'da askere saldırı: 3 şehit

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde dün bölgede terör örgütünün geçiş yapabileceği ihbarı üzerine askeri birlikler, Mesudiye ilçesinde Topçam Karakolu'nun bulunduğu Güzelce Mahallesi'nde arama faaliyeti başlattı.



Bölgede arama faaliyetlerini bugün de sürdüren ekiplere, öğlen yemeği molası verdikleri sırada ormanlık alandan uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.



Çıkan çatışma sonucu 3 asker olay yerinde şehit oldu, yaralanan 2 asker ise Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Şehit 3 askerin cenazeleri Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Saldırının ardından kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

ZIRHLI ARAÇ DEVRİLDİ

Bu sırada olay yerine takviye amacıyla gelen kobra tipi zırhlı araç devrildi. Yaralananın olmadığı kazada araç, iş makinesi ve çekici yardımıyla kaldırıldı.

VALİ BALKANLIOĞLU: BÖLGEMİZDE TERÖRİST BARINAMAYACAK



Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Devlet Hastanesine gelerek hastane yetkililerinden yaralı askerlerin durumu hakkında bilgi aldı.



Bu arada, çok sayıda vatandaş, yaralı askerler için kan bağışında bulunmak amacıyla hastaneye başvurdu.

Vali Balkanlıoğlu, "Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor. Ayrıca İl Jandarma Komutanımız da bölgeye intikal ettirildi" ifadesini kullandı.



Balkanlıoğlu, vatandaşların rahat olmasını isteyerek, "Biz huzurlu bir kent olarak Ordu'nun huzurunu hiçbir şeye feda etmeyiz. Güvenlik güçlerimiz ile milletimizin birlik ve beraberliği neticesinde teröristler bölgemizde barınamayacaktır" dedi.AA