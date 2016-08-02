Oğlu toprağa anne cezaevine girdi

SONER KAN - ADANA

Adana’da bedensel ve zihinsel engelli olduğu için yatağa mahkum olan 5 yaşındaki Miralay Y., bodrum kattaki evlerinde ölü bulundu. Durumu şüpheli bulan polis, 31 yaşındaki anne Güzeyde Y.’yi gözaltına aldı. Küçük çocuğun otopsi raporunda ise, vücudunda darp izleri bulundu ve ihbardan da 2-3 gün önce öldüğü ortaya çıktı. Genç kadın, ‘ihmalle çocuğun ölümüne sebebiyet verme’ suçlamasıyla tutuklandı.



YENİ BİR HAYAT KURDU

Olay, merkez ilçe Sarıçam’a bağlı Osmangazi Mahallesi’nde meydana geldi. Bir süre önce 4 çocuğuyla birlikte Hatay’dan Adana’ya gelen Güzeyde Y., burada kendine yeni bir yaşam kurdu. Anne, bedensel ve zihinsel engelli olan 5 yaşındaki oğlu Muhammet Miralay Y., yatağa mahkum yaşadığı için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nce 3 ayda bir olmak üzere maaş bağlandı ve aydan aya da evde bakım ücreti almaya başladı.

OĞLUNU HAREKETSİZ BULDU

Kendisine bir emlak şirketinde iş bulup, yaklaşık bir haftadır da burada çalışmaya başlayan anne Güzeyde Y., yatalak olan oğlunu da biri 3, diğerleri de 9 ve 11 yaşlarında olan diğer çocuklarına bıraktı. 30 Temmuz’da oğluna bağlanan engelli maaşını çekmeye giden genç kadın, eve geri döndüğünde bedensel ve zihinsel engelli oğlu Muhammet Miralay Y.’nin hareketsiz yattığını gördü. Çocuğunu dışarı alıp, sağlık ekiplerine haber verdi.



VÜCUDUNDA DARP İZLERİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun öldüğünü belirledi. Muhammet Miralay Y.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Otopsi raporunda ise, vücudunda darp izlerine rastlanan ve yetersiz beslendiği ortaya çıkan çocuğun, ihbardan 2-3 gün önce öldüğü vurgulandı. Bu gelişme üzerine anne gözaltına alındı. Üç kez evlendiğini ve bu evliliklerden 4 çocuğunu olduğunu anlatan Güzeyde Y., suçlamaları kabul etmedi.

KARDEŞLERİ VURMUŞ OLABİLİR

Oğluna şiddet uygulamadığını ifade eden Güzeyde Y., “Çocuğum engelli olduğu için kendi kendine vurmuş olabilir. Bazen diğer çocuklarım da Muhammet’e vuruyordu. Kendisi bedensel ve zihinsel engelli olduğu için sürekli yatalaktı. Bu yüzden de vücudunda yaralar oluşmuş olabilir” dedi. Ancak polis, mahallede yaptığı araştırmada annenin, yatalak olan oğluna şiddet uyguladığını bizzat mahalle sakinlerinden teyit etti.

MAAŞI ALABİLMEK İÇİN SUSMUŞ

Annenin, çocuğun maaşını alabilmek için 2-3 gün boyunca sustuğu ve olayı kimseye söylemediği ihtimali üzerinde duran polis, küçük Muhammet Miralay Y.’nin babasına da ulaşamadı. Kadının, evlendiği erkeklere DNA testi yapıldığı öne sürülürken, emniyetteki sorgusu tamamlanan Güzeyde Y. de, sevk edildiği adliyede ‘ihmalle çocuğun ölümüne sebebiyet verme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.