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Nevşehir’de FETÖ soruşturmasında 2 tutuklama

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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen bir avukat ve bir öğretmen tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar kasabasında FETÖ’ye ait kitapları gömen avukat Mehmet İlker İnce ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde şube müdürü olarak görev yapan İsmail Tanrıverdi emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. İnce ve Tanrıverdi sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.İHA

 

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