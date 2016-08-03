Nevşehir’de 634 kamu personeli açığa alındı

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ/PDY tarafından 15 Temmuz tarihinde yapılan darbe girişiminin ardından 634 kamu görevlisinin açığa alındığını ve açığa alınana 22 memurun adli makamlarca tutuklandığını kaydetti. Vali Aktaş, “15 Temmuz gününden bugüne kadar 634 kamu görevlisi FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantılı olabileceği ve bu darbe teşebbüsünü yapanlarla hareket etmiş olabileceği değerlendirilerek görevden el çektirilmiştir. Bunlardan 22’si adli makamlarca tutuklanmış bulunmaktadır. Diğerleri ile ilgili adli ve idari soruşturmalar devam etmektedir. İlimizdeki esnaflardan yine bu örgütle bağlantısı olabileceği değerlendirilen kişilerden soruşturması devam edenlerden adli makamlarca 8 kişi tutuklanmış, yine buna yakın sayı ile de denetimli serbestlik ile bırakılan kişi sayısı var. Diğerleri ile ilgili soruşturmalarımız ve araştırmalarımız devam etmektedir” diye konuştu.

“Hiç kimse bu birlikteliğimizi gördüğü müddetçe saldırı hayal edemeyecektir”

Vali Aktaş, tüm Nevşehir halkına teşekkür ederek, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de duyarlı halkımız devletine, milletine sahip çıkmış, bu terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış olan elemanlarınca vatanımızın, milletimizin birliğine yapılan hain saldırıyı en şiddetli şekilde her gün kınamakta, vatanına, milletine sahip çıktığını görüyoruz.

Vatandaşlarımızın belediyemizin Diriliş Meydanı adı ile adlandırdığı meydanda bulunarak sabaha kadar nöbetini tutarak duyarlılığını gösterdiğine şahit oluyoruz. Ben bu kapsamda duyarlı Nevşehir halkına özellikle teşekkür ediyorum. Bu insanların içerisinde tüm Türkiye’de olduğu gibi belki bir metrekare tapusu olmayan, yere sahip olmayan insanlar dahi kendi hanesine, kendi evine bizzat yapılmış gibi gördü bu saldırıyı ve müthiş bir ferasetle toprağına, vatanına, devletine, Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıkma ferasetini gösterdi. Ve umarım ki milletimizin bu birlik ve kararlılığı, milletimizin gösterdiği bu feraset bundan sonra birliğimize, dirliğimize uzanacak, uzanmayı düşünecek Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza uzatılacak ellerinde her türlü gücünü de kırmıştır. Hiç kimse milletimizin bu birlikteliğini gördüğü müddetçe de asla böyle akla hayale gelmeyecek saldırılara cesaret edemeyecektir” şeklinde konuştu.İHA