İstanbul
  °C
İl Seç

HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Yaşam
  3. Malatya'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Malatya'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Malatya%E2%80%99da+i%C5%9F%C3%A7ileri+ta%C5%9F%C4%B1yan+minib%C3%BCs+devrildi:+16+yaral%C4%B1

Malatya'nın Arapgir ilçesinde, mevsimlik işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8'i çocuk 16 kişi yaralandı.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde, mevsimlik işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8'i çocuk 16 kişi yaralandı.
 
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'dan Ordu'ya giden Lütfi Kaya (38) idaresindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Arapgir-Divriği karayolunda devrildi.
 
Kazada sürücü Kaya ile minibüsteki 8'i çocuk 16 kişi yaralandı.
 
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Arapgir, Elazığ ve Malatya'daki hastanelere kaldırıldı.
 
Minibüsteki yolcuların, fındık toplamak için Diyarbakır'dan Ordu'ya giden mevsimlik işçiler olduğu belirtildi.
 

SAKARYA'nın Erenler İlçesi'nde yeşil alana düşen topunu almak için çitlerin üstünden atlayan 5 yaşın

Küçük çocuğa 6 köpek saldırdı, annesi böyle kurtardı

Kurtlar Vadisi Vatan filminden ilk fotoğraflar!

İmane El Bani'nin elini gören şok oldu!

Referandum sonrası yapılan ilk anket yayınlandı! 'EVET' oyları %58'e çıktı

En Çok Okunanlar