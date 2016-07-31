Malatya'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Malatya'nın Arapgir ilçesinde, mevsimlik işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8'i çocuk 16 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'dan Ordu'ya giden Lütfi Kaya (38) idaresindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Arapgir-Divriği karayolunda devrildi.



Kazada sürücü Kaya ile minibüsteki 8'i çocuk 16 kişi yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Arapgir, Elazığ ve Malatya'daki hastanelere kaldırıldı.



Minibüsteki yolcuların, fındık toplamak için Diyarbakır'dan Ordu'ya giden mevsimlik işçiler olduğu belirtildi.

