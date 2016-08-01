İstanbul
  °C
İl Seç

HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Yaşam
  3. Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

K%C3%BCtahya%E2%80%99da+orman+yang%C4%B1n%C4%B1

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınında, yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ilçeye bağlı Ovacık köyü yakınlarında kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yakındaki meşelik alana sıçraması üzerine büyüyen yangına, önce köyde yaşayan vatandaşlar müdahale etti. Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye bir yangın söndürme helikopteri ile Orman Bölge Müdürlüğü ve Tavşanlı Belediyesine ait 10 arazöz sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangında, 3 hektara yakın meşelik alan zarar gördü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Konya'nın Akşehir İlçesi Gölçayır Mahallesi'nde eşek çiftliği kuran Fevzi Taşçı, 200 eşekten günde e

Gazetede okuduğu haberle hayatı değişti

Gündem ve haberleri Akşam Gazetesi yazarlarından takip edin (20 Nisan 2017)

Dolar 3,6690 liradan, avro 3,9390 liradan güne başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya bu konuda duyarsız kaldı

En Çok Okunanlar