Kütahya'da orman yangını

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ilçeye bağlı Ovacık köyü yakınlarında kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yakındaki meşelik alana sıçraması üzerine büyüyen yangına, önce köyde yaşayan vatandaşlar müdahale etti. Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye bir yangın söndürme helikopteri ile Orman Bölge Müdürlüğü ve Tavşanlı Belediyesine ait 10 arazöz sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangında, 3 hektara yakın meşelik alan zarar gördü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.