Konya'da 24 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Konya’da 24 yaşındaki Muammer Başak, evindeki odasında boynu kırık şekilde ölü bulundu.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Menzil Caddesi'nde bulunan bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şuayip Başak, çarşamba gününden bu tarafa haber alamadığı kardeşi Muammer Başak’ın kız arkadaşıyla birlikte yaşadığı eve geldi. Zile basan Şuayip Başak, kapının açılmaması üzerine durumdan şüphelenerek çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla kapıyı açtıran ağabey Şuayip Başak, kardeşi Muammer Başak’ın yatağında üstü çarşafla örtülü ve hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Muammer Başak’ın boynu kırılmak suretiyle hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin evde ve ceset üzerindeki incelemelerinin ardından Muammer Başak’ın cansız bedeni cenaze aracına koyularak otopsi yapılmak üzere Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan polis Muammer Başak’ın cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerine dururken, Başak’ın kız arkadaşına ulaşmak için çalışma başlattı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.