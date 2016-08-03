Kırıkkale'de adliyeye sevk edilen 30 emniyet personelinden 28'i tutuklandı
Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 emniyet mensubundan 28'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında kentte düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 30 emniyet mensubundan 28'i tutuklandı, 1'i savcılıkça, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 polisi arama çalışmaları ise devam ediyor.
Kentte 18 Temmuz'da başlatılan operasyonda terör örgütüyle bağlantısı tespit edilen 22'si rütbeli 32 emniyet personeli görevinden uzaklaştırılmış, 29 Temmuz'da 30'u gözaltına alınmıştı.AA