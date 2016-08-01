Kahvehane önünde pompalı tüfekli saldırı: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, B.K'nın merkez İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Köroğlu Sokakta yanında bulunan pompalı tüfekle bir kahvehane önüne gelerek aralarında husumet bulunan Çağatay Kartal'a (23) ateş ettiği öne sürüldü. Açılan ateş sonucu kahvehane önünde oturan Kartal ile Azimet Arslan (49), Yüksel Buda (48), Muhammet Akbulut (62) ve Mustafa Yağız (16) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan B.K'yı yakalamak için çalışma başlattı. Kaynak: AA