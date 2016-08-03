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Kader’in katili için seferberlik

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Jandarma, öldürülmüş halde bulunan Kader'in katilini her yerde arıyor.

Eskişehir'de amatör olarak fotomodellik yapan Kader Kaya’nın cesedi geçen cuma günü  Eskişehir’in merkeze baği ormanlık alanda vatandaşlar tarafından bulundu. Boğularak öldürüldüğü belirlenen Kaya’nın katil zanlısı ya da zanlılarının yakalanması için jandarma ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürüyor. Kaya’nın kent merkezindeki bir mağazayla iş görüşmesi için ayrılıp bir daha eve geri dönmediği belirtildi.  

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