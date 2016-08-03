İzmir'de orman yangını! Kontrol altına alınamıyor

İzmir- Aydın Otoyolu Buca gişeler yakınındaki ormanlık alanda bugün saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler Orman Bölge Müdürlüğü'nün yangın ihbar hattına bilgi verdi. Bölgeye 2 helikopter ve 10 arazöz ile yangın söndürme uçağı sevk edildi. Alevler rüzgar nedeniyle kısa sürede geniş bir alanda etkili olmaya başladı, duman gökyüzünü kapladı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

KONTROL ALTINA ALINAMIYOR

İzmir'in Buca İlçesi'nde başlayan orman yangını ekiplerin yoğun çalışmasına rağmen kontrol altına alınamıyor. Yangının Yıldız Mahallesi'ndeki yerleşim birimlerine yaklaşması üzerine ekiplerin bir bölümü bu bölgeye kaydırıldı. Rüzgarın etkisiyle Belenbaşı Mahallesi yönüne ilerleyen alevlere Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiyeye bağlı ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor. Yıldız Mahallesi'ne gelen Buca Belediye Başkanı Levent Priştina, "Dehşet verici bir durum. Yangının neden çıktığı henüz belli değil, şu an önceliğimiz kontrol altına alınması. Umarım daha fazla yayılmadan yangının önü kesilir. Geniş bir alanda etkili oluyor. Belediye olarak tüm birimlerimiz seferber oldu" dedi.

Seferihisar'da orman yangını

İZMİR'in Seferihisar İlçesi'nde, otluk alanda belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Seferihisar'ın Orhanlı Köyü'ndeki otluk bir alanda, bugün saat 15.00'de, belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangın, genç ormanın olduğu alana sıçradı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar yangını, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hareket eden ekipler, çalışma başlattı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 helikopter ve 4 uçak havadan; 3 dozer, 25 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ise karadan söndürme çalışması yapıyor. Rüzgarın çalışmaları olumsuz etkilediği, şu an için 5 hektarlık bölgede yangının etkili olduğu belirtildi.

Bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.

50 HEKTARLIK ALANDA ETKİLİ

İzmir'in Seferihisar İlçesi'nde otluk alanda başladıktan sonra ormanlık alana sıçrayan yangın, ilk belirlemelere göre 50 hektarlık alanda etkili oluyor. Havadan ve karadan müdahalelere rağmen yangın, henüz söndürülmedi. Buna rağmen yangının herhangi bir yerleşim birimini tehdit etmediği de ifade edildi.

Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer ve Seferihisar Kaymakamı Resul Çelik, yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinde takip etti. Çelik, "Yangın, şu an da Yeniorhanlı Köyü'nden Ürkmez'e kadar ki ormanlık alanda etkili. Üç uçak, 10 helikopter ve çevredeki tüm belediye ve özel sektöre ait iş makineleriyle müdahale ediliyor" dedi. Yangında Yeniorhanı Köyü'nün çevresindeki tarım arazileri ve bahçeler da büyük oranda etkilendi.

Köylülerin iddiasına göre, bir vatandaşın otluk alanda pekmez yaparken, yaktığı ateşin yayılmasıyla yangının başladığı öne sürüldü.

YANAN İŞ MAKİNASININ OPERATÖRÜ YARALANDI

İzmir'in Seferihisar İlçesi'nde, otluk alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale eden 3 uçak ve 10 helikopter havanın kararmasıyla çalışmalarına ara verdi. Yangında alevlerin arasında kalan 1 iş makinasıyla 1 arazöz yanarak kullanılamaz hale geldi. Yaralanan iş makinası operatörü ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.