İstanbul Büyükşehir Belediyesi uyardı

Belediyeden yapılan açıklamada, son günlerde İBB Başkanı Kadir Topbaş ile Genel Sekreter Hayri Baraçlı'nın adı kullanılarak demokrasi şehitlerine yardım amacıyla kampanya düzenlendiği, kurum ve kişilerden para istendiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "İBB, hükümetin düzenlediği kampanyalara katılmakta, bu kampanyalar da resmi makamlar tarafından kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Kişi ve kurum adı kullanılarak yardım kampanyası düzenlenmemektedir. Bu tür yasal olmayan talepler karşısında emniyet birimleri veya İBB Beyaz Masa'nın 153 numaralı telefonunun aranması halinde gerekli yasal işlemler başlatılacaktır."AA