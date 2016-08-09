İstanbul'da toplu taşıma kaç gün daha ücretsiz?

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte toplu taşıma araçlarından İETT otobüsleri ve raylı sistemler bir hafta süreyle (10 Ağustos Çarşamba saat 00.00'a kadar) 20.00-06.00 saatleri arasında ücretsiz olarak yolcu taşımaya devam edecek. Toplu ulaşım, 20.00-06.00 saatleri dışında ücretli olacak. Şehir Hatları, halk otobüsleri, Otobüs AŞ ve deniz motorları ücretli hizmet verecek. İstanbul'da ücretsiz toplu taşımaya yeni düzenleme

BUGÜN İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, devam eden demokrasi nöbetleri dolayısıyla ücretsiz hizmet veren toplu taşıma araçlarına yeni düzenleme getirdi.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre, 10 Ağustos Çarşamba gününe kadar devam edecek demokrasi nöbetleri nedeniyle, İstanbul'daki toplu taşıma araçları ( İETT Otobüsleri, Raylı Sistemler, Şehir Hatları, Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ ve Deniz Motorları) 20.00-06.00 saatleri arasında ücretsiz yolcu taşımaya devam edecek. Uygulama 11 Ağustos Perşembe sabah 06.00’da sona erecek. Toplu ulaşım, 20.00-06.00 saatleri dışında ücretli olacak.