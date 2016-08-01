İstanbul Beylikdüzü'nde iş yeri yangını

Yakuplu Mahallesi Mermerciler Sanayi Sitesi 14. Cadde'de bulunan yaklaşık bin metrekarelik 2 katlı atölyede yangın başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan Avcılar, Beylikdüzü, Mimar Sinan, Koca Sinan, Bakırköy, Silivri, Yakuplu ve Kıraç itfaiye ekipleri, alt katında ayakkabı tabanı üretimi yapıldığı öğrenilen ikinci katında ise boya ve kimyevi maddelerin depolandığı atölyedeki yangına müdahale etti. Yangında kimyevi maddeler nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geldi.

Yangın sırasında meydana gelen patlamalar sonucu 5 itfaiye eri yaralandı. Olay yerindeki sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan itfaiyeciler çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiyecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında atölye tamamen yandı. Kaynak: AA