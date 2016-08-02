Isparta'da 11 iş adamı gözaltına alındı

Isparta Emniyet Müdürlüğü Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün darbe girişimine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgüte finansal destek sağlayan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bir süre devam eden araştırmanın ardından ekipler, düzenledikleri operasyonla, Mualip Galip şirketinin ortaklarından olan Yalvaç ilçesi bölge imamı Ali Osman K. ile Yusuf Kenan K, Sait K, Adnan G, Mehmet K, Tevfik Mustafa K, Ziya K, Osman P, İsmail Ö, Ramazan A, Enes B'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyale de el konuldu.AA