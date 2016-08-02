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Isparta'da 11 iş adamı gözaltına alındı

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FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Yalvaç ilçesinde "bölge imamı"nın da olduğu 11 iş adamı gözaltına alındı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Yalvaç İlçe Emniyet  Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün darbe girişimine yönelik başlatılan soruşturma  kapsamında örgüte finansal destek sağlayan kişilerin yakalanması için çalışma  başlattı. Bir süre devam eden araştırmanın ardından ekipler, düzenledikleri  operasyonla, Mualip Galip şirketinin ortaklarından olan Yalvaç ilçesi bölge imamı  Ali Osman K. ile Yusuf Kenan K, Sait K, Adnan G, Mehmet K, Tevfik Mustafa K, Ziya  K, Osman P, İsmail Ö, Ramazan A, Enes B'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda  örgütsel döküman ve dijital materyale de el konuldu.AA

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