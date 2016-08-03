İmam’a 100 bin dolarlık transfer

SONER KAN- ADANA

Adana’da ‘Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada örgütün ‘Adana imamı’ olduğu ortaya çıkan ve yurtdışına kaçtığı belirlenen Ömer E. için yapılacak olan tam 100 bin dolarlık para transferini polis engelledi. Ömer E., kentteki bağlantılarıyla irtibata geçip, onlardan para istedi. Şüpheliler, işlemler için gittikleri bankada parayı çektikleri anda kıskıvrak yakalandı, hesaplarında bulunan 400 bin dolara da el konuldu.

ÖRGÜTÜN ÜST DÜZEY ÜYELERİ

Adana Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üyelik’, ‘Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun’a muhalefet’ suçları kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve aralarında örgütün üst düzey üyelerinin de bulunduğu 29 kişiden 14’ünün tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

100 BİN DOLARLIK PARA TRANSFERİ

Aynı suçtan dolayı 28 kişinin de hala gözaltında olduğu ve emniyetteki sorgularının da devam ettiği kaydedildi. 2 Ağustos’ta ise, söz konusu soruşturmada sıcak gelişmeler yaşandı. Örgütün ‘Adana imamı’ olduğu öne sürülen ve yurtdışına kaçtığı belirlenen Ömer E., Adana’daki bağlantılarıyla irtibata geçip, kendisine 100 bin dolar gönderilmesini istedi. Bu durumdan haberdar olan polis de operasyon için düğmeye bastı.

400 BİN DOLARA EL KONULDU

Para transferini gerçekleştirecek olan söz konusu şüpheliler takibe alındı. Zanlılar, banka şubesine girip, 100 bin dolar çektikleri anda burada pusuya yatan polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Şahıslar, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, yine aynı kişilerin hala banka hesaplarında bulunan 400 bin dolara da el konulduğu bildirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili soruşturma da devam ediyor.