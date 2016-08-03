Hrant Dink soruşturmasında jandarma tutuklandı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan jandarma görevlilerinden Uzman Çavuş Abdullah Dinç'in tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen Dink cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan 26 kişi arasında bulunan biri eski 2 jandarma görevlisi, akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Soruşturma savcısı Gökalp Kökçü tarafından ifadesi alınan şüpheliler Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Dinç ile Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürü olan eski Uzman Jandarma Yusuf Bozca'yı, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve kasten öldürme" suçlarından tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Şüphelileri sorgulayan nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Dinç'in, üzerine atılı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve kasten öldürme" suçlarının niteliği, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin varlığı, suçun yasada öngörülen cezasının üst sınırı ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacak olması gerekçeleriyle tutuklanmasına hükmetti.

Eski jandarma istihbarat görevlisine adli kontrol

Nöbetçi hakimlik, eski jandarma istihbarat görevlisi olan ve halen Esenyurt Belediyesi'nde Zabıta Müdürü olarak görev yapan Yusuf Bozca'nın ise, mevcut delil durumuna göre, hakkında tutuklama tedbirine hükmedildiği taktirde şüphelinin mağdur olacağı kanaatine göre serbest bırakılmasını kararlaştırdı. Bu şüpheli hakkında hakimlik, "yurt dışına çıkış yasağı" ve "evine en yakın güvenlik birimine haftada bir imza verme" zorunluluğundan oluşan adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de Şişli'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında ilk kez bir jandarma görevlisi tutuklanmış oldu.

"Başarısız darbe kalkışmasına giden süreç"

Soruşturma savcısı Gökalp Kökçü'nün, şüphelilerle ilgili tutuklama istemli sevk yazısında, kamu görevlilerinin bir kısmı hakkında dava açıldığını ancak jandarma ile ilgili olarak o dönem itibariyle yapılan tespit ve delillere ulaşılamadığı için, cinayetin jandarma ayağının soruşturmadan ayrıldığı anımsatıldı.

Dink cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilgilere yer verilen sevk yazısında, ''15 Temmuz başarısız darbe kalkışması ile gelinen son noktada şüphelilerin eylemlerini sadece silahlı terör örgütüne yönetici ya da üye olmak, kasten öldürmeye iştirak olarak nitelendirmek hukuki tavsikten uzak olacaktır. Başarısız darbe kalkışmasına giden süreçte Hrant Dink cinayeti bu yolda bu amaç için attırılan ilk kurşun olması nedeniyle şüphelilerin eylemlerinin 'Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs' suçu kalıbına uyduğu anlaşılmaktadır.'' denildi.

Jandarma Genel Komutanlığı binasında yakalandı vurgusu

Yazıda, Dink cinayeti soruşturmasının şüphelilerinden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Astsubay Yavuz Karakaya ile cinayet sonrasında olay yerinde bulunarak diğer jandarma görevlilerini sevk ve idare eden İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü TİM Komutanı Yüzbaşı Muharrem Demirkale'nin, 15 Temmuz başarısız darbe kalkışması sırasında darbeciler safında Jandarma Genel Komutanlığı binası önünde silahlı çatışma sonucunda yakalandığı ve akabinde tutuklandığı vurgulandı.

Sevk yazısında, "Dink cinayetinde resmi bir görevlendirmeleri olmamasına rağmen cinayet mahalli ve çevresinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde TİM komutanı olarak görevli şüpheli Yüzbaşı Muharrem Demirkale ve Kısım Amiri şüpheli Yüzbaşı Ali Barış Sevindik'in koordinesinde, cinayet öncesi ve sonrasında, cinayetin tetikçisi Ogün Samast ve maktül Dink'i izleyen, cinayetin işlenmesine FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün nihai amacı doğrultusunda nezaret, yardım ve iştirak eden İstanbul İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri şüpheliler Abdullah Dinç ve Yavuz Bozca'nın tutuklanması" talep edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, cinayete ilişkin jandarma görevlileri hakkındaki soruşturma kapsamında, İstanbul ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapmasında jandarma yarbay, jandarma astsubay, jandarma uzman çavuş ve bir yayınevi sahibi İstanbul'da, jandarma astsubay başçavuş da Trabzon'da gözaltına alındı. AA