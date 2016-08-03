Hastanede iğrenç taciz

İSTANBUL Asliye Hukuk Mahkemesi’ne, avukatı Levent Turgut Karakoç aracılığıyla açılan davanın dilekçesine göre, S.K. (36) adlı kadın hasta, Aralık 2013’te, özel bir hastanenin nöroloji bölümüne yatırıldı.

Tomografisi çekildikten sonra odasına çıkarılan S.K., asansörde, hastanede Balkan ülkelerinden gelen hastalarla irtibat sağlamakla görevli Mustafa G. ile karşılaştı. Doktor gibi davranan Mustafa G., hemşirelerin de bulunduğu S.K.’nin kaldığı odaya gelerek, ateşini ölçme bahanesiyle göğüslerini elledi.



‘YAKININIZ SANDIK’



Şüphelenen S.K., bir fırsatını bulup gittiği lavaboda hemşireye, “Bu ne biçim doktor? Normal olmayan şeklide bana dokunuyor. Size de geri zekalı diyor” dedi.



Hemşire bu kişinin doktor olmadığını söyleyip, “Biz de sizin yakınınız sandık” dedi. Hemen hastane güvenliği çağırıldı. Mustafa G.’ye basit cinsel taciz suçundan dava açıldı. Mustafa G. suçlamaları reddetse de, iki yıllık yargılamanın ardından sarkıntılık suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin cezada indirim yapmadığı Mustafa G., çalıştığı hastaneden de kovuldu.