Hani ve Lice’deki 6 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Hani ve Lice ilçeleri arasında kalan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını tespit etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir.

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince Lice’ye bağlı Serenköy, Duru, Daralan ve Çeper köyleri ile Hani’ye bağlı Uzunlar ve Kalaba köylerinde 1 Ağustos saat 20.00’dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır.İHA