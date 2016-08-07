Boydak Holding Hacı Boydak kimdir nereli kaç yaşında?

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan FETÖ/PDY operasyonu çerçevesinde geçtiğimiz hafta Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şükrü Boydak, üyeler İlyas Boydak ve Bekir Boydak ile Halit Bayhan yakalanarak gözaltına alınmıştı. Soruşturma sonrasında adliyeye sevk edilenlerden Mustafa Boydak ve Halit Bayhan adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış, Şükrü Boydak, İlyas Boydak ve Bekir Boydak tutuklanmıştı.

HACI BOYDAK KİMDİR

Hacı Boydak 1958 yılında Kayseri'de doğmuştur. İlk iş deneyimine babasının yanında katiplik yaparak başlamıştır. 5 metrekarelik bir atölyede temelleri atılan Boydak Holding, bugün mobilya, enerji, telekomünikasyon, tekstil, kimya ve finans gibi farklı alanlarda 42 şirketi bulunuyor. Boydak Holding, Türkiye’nin en çok patent ve tescil başvurusunda bulunan ilk üç firması arasında yer alıyor. Başta koltuk, kanepe, çeyiz sandığı gibi mobilyalar üretmeye başlayan Hacı Boydak kardeşi Memduh Boydak ile birlikte işleri ilerleterek Boydak Holding'i kurmuştur. Üç çocuk, iki torun sahibi olan Hacı Boydak Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdürmektedir. Boydak Holding 1957 yılında Kayseri'de kurulmuştur. 8 ayrı sektörde 41 şirkete sahip olan Boydak Holding Türkiye’nin en önemli markaları; İstikbal, Bellona, Mondi, İstikbal Mutfak & Banyo, Hes Kablo, Boyteks, Form Sünger gibi firmalar bulunmaktadır. Memduh Boydak ve Hacı Boydak kardeşlerin yönetim kadrosunda bulunduğu Boydak Holding İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 7, ikinci en büyük sanayi kuruluşu listesinde ise 1 şirketi ile yer alıyor.