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FETÖ'cülerin 'iflas erteleme' uyanıklığı

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FETÖ şirketlerinin iflas ertelemeye başvurdukları yönünde şikayetler aldıklarını belirten Tüfenkci: OHAL'de iflas ertelemeye başvurulamayacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, OHAL döneminde sermaye şirketleri ile kooperatifler tarafından iflasın ertelenmesi talebinde bulunulamaması ve bu yönde yapılan taleplerin mahkemelerce reddedilmesine ilişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı. Tüfenkci, FETÖ ile ilişkili şirketlerin iflas ertelemeye başvurdukları yönünde yoğun şikayetler aldıklarını belirterek, "Herhangi bir suiistimale yol açmaması, kötü niyetli olarak kullanılmaması adına hükümetimiz OHAL boyunca iflas ertelemelerine başvurulmaması yönünde karar çıkarttı" ifadelerini kullandı. 

KARARI DESTEKLİYORUM 

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci de, iflas erteleme talebinin doğrudan reddedilmesi kararını 'çok yerinde' diyerek yorumladı.

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