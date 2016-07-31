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  3. FETÖ operasyonunda 15 kilo kayıt dışı altın ele geçirildi

FETÖ operasyonunda 15 kilo kayıt dışı altın ele geçirildi

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Samsun'da polis FETÖ/PDY operasyonu kapsamında bir kuyumcuyu gözaltına alırken kayıt dışı olduğu iddia edilen 15 kilo altına da el koydu.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY operasyonu kapsamında merkez İlkadım İlçesi'nde bulunan kuyumcu Ö.İ.'yi gözaltına aldı. Bu kişinin işyerinde ve evinde yapılan aramada kayıt dışı olduğu iddia edilen yaklaşık 15 kilo altına el konuldu. Ayrıca kapatılan Canik Başarı Üniversitesi'nin mali işlerinden sorumlu müdür olduğu ileri sürülen A.K.'da polis tarafından gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Kaynak: DHA - FOTO: ARŞİV

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