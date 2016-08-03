Erzurum'da 4 avukat tutuklandı

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma çerçevesinde adliyeye çıkartılan 7 avukattan 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, soruşturmayı yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan avukatlar Mehmet G, Hakan D, Fatih T, Şerafettin Yaşar L, Nurullah A, Osman A. ve Muhammet Hatip D'nin şubedeki işlemleri tamamlandı.

Polislerce Erzurum Adliyesi'ne götürülen zanlılardan Mehmet G, Hakan D, Fatih T. ve Şerafettin Yaşar L, savcılıktaki sorgularının ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer zanlılar Nurullah A, Osman A. ve Muhammet Hatip D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.AA