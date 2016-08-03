İstanbul
  °C
İl Seç

HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Yaşam
  3. Erzurum'da 4 avukat tutuklandı

Erzurum'da 4 avukat tutuklandı

Erzurum%E2%80%99da+4+avukat+tutukland%C4%B1

Erzurum'da soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen 7 avukattan 4'ü tutuklandı.

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe  girişimine ilişkin soruşturma çerçevesinde adliyeye çıkartılan 7 avukattan 4'ü  tutuklandı. 

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve  Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, soruşturmayı yürüten  Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan  avukatlar Mehmet G, Hakan D, Fatih T, Şerafettin Yaşar L, Nurullah A, Osman A. ve  Muhammet Hatip D'nin şubedeki işlemleri tamamlandı.

Polislerce Erzurum Adliyesi'ne götürülen zanlılardan Mehmet G, Hakan  D, Fatih T. ve Şerafettin Yaşar L, savcılıktaki sorgularının ardından sevk  edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer zanlılar Nurullah A, Osman A. ve Muhammet Hatip D. ise adli  kontrol şartıyla serbest bırakıldı.AA

SAKARYA'nın Erenler İlçesi'nde yeşil alana düşen topunu almak için çitlerin üstünden atlayan 5 yaşın

Küçük çocuğa 6 köpek saldırdı, annesi böyle kurtardı

Eşek Sütünün Litresini 120 Liradan Satıyor

Kıdem tazminatı fonu çalışmaları haftaya başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya bu konuda duyarsız kaldı

En Çok Okunanlar