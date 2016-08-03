E-5 Karayolunda 'Yol versen ölür müsün' kavgası

Olay, E-5 Karayolu Avcılar mevki yanyolda meydana geldi. İddiaya göre, karayolu üzerinde seyir halinde olan beyaz otomobilin sürücüsü, kendisine yol vermeyen taksi şoförü ile trafikte tartıştı.Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü, kendisine yol vermeyen taksi şoförünün yolunu kesti.Bunun üzerine taksisinden inen şoför ile otomobil şoförü arasında tartışma başladı.Kısa süreli tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine taraflar birbirine girdi.Otomobil sürücüsü, kendisine destek veren şahısla beraber taksi şoförünün boynuna sarılarak, yere yıkmaya çalıştı.Ancak direnen taksi şoförünün yardımına gelen başka bir genç, beyaz otomobilden inenlere tekme attı.Sayıların eşitlendiği kavgayı ayırmaya kimse cesaret edemeyince taraflar, karayolu üzerinde dakikalarda yumruklaştı.

YUMRUKLAR VE TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

Yumrukların ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga tam bittiği esnada beyaz otomobildeki gençlerden biri eline levye aldı.Bunun üzerine yeniden alevlenen kavga, çevredekilerin müdahalesiyle son buldu. Kavga sonrası taksi şoförü olay yerinden ayrıldı ancak hızını alamayan gençler taksiye saldırdı. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Kaynak: İHA