Darbecilere geçit vermeyen tanker sürücüsü ödüllendirildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz gecesi darbe girişimi sırasında, kamyonunu Tuzla Orhanlı gişelerine park ederek, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmek isteyen darbeci askerlere destek içinYalova’dan İstanbul’a getirilen Hava Harp Okulu öğrencilerini taşıyan otobüslerin geçişine engel olan tanker şoförü Mevlüt Kandemir, Gebze Belediyesince ödüllendirildi.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, belediyenin olağan meclis toplantısına davet edilen Kandemir'e cumhuriyet altını takdim etti.

Kandemir, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimi akşamı polislerin durumu kendisine anlattıktan sonra hiç tereddüt etmeden tankeri ile TEM Otoyolu Mehmetçik Vakfı ve Tuzla Orhanlı gişelerini kapatarak Yalova'dan getirilen harp okulu öğrencilerini taşıyan otobüslerin geçişine engel olduğunu söyledi.

Darbeciler tarafından ayağından vurulduğunu aktaran Kandemir, yaralanmasına rağmen tankeri çekmediğini kaydetti.

Tankere 67 mermi

Kandemir, şunları söyledi:

"Yanımızdaki polislerden biri şehit oldu. Daha sonra olay yerine gelen 10 kişilik özel harekat polisleri 64 darbeciyi teslim aldı. Sela verildiğinde 'galiba çok şehidimiz var' diye üzülmüştüm. Daha sonra olayın Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızın halka 'Meydanlara inin' çağrısı olduğunu öğrendim. Tankere 67 mermi isabet etmiş, olayları her anlattığımda yeniden yaşıyor gibiyim."

Kandemir, kendisi için manevi değeri büyük olduğunu söylediği hediyeyi ömür boyu saklayacağını ifade etti.

Kandemir’i şahsı ve belediye meclis üyeleri adına kutlayan Belediye Başkanı Adnan Köşker ise ''Milletimiz, Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine sokağa, alanlara çıkarak hain odakların şer girişimine engel oldu'' dedi.

Köşker, ''Bayrak ve ülke sevdası için canını hiçe sayarak darbecilere karşı harekete geçen vatandaşlarımızdan sadece biri olan Mevlüt kardeşimiz de hainlerin yoluna geçit vermemiş, onlara engel olmuştur. Kendisini gösterdiği sorumluluk bilinci ve cesaretinden ötürü bir kez daha kutlarım'' diye konuştu.

15 Temmuz gecesi Tuzla Orhanlı’da yaşananlar

Darbe girişiminin yaşandığı gece TEM Otoyolu Mehmetçik Vakfı ve Tuzla Orhanlı gişelerinde konuşlanan polis ekibi, İstanbul'a gelen öğrencileri gözaltına almak istemiş ve teslim olmak istemeyen öğrenciler ile emniyet güçleri arasında çatışma çıkmıştı.

Çatışmada bir polis memuru ve 5 vatandaş şehit olurken, öğrencilerin başında bulunan bir darbeci teğmen öldürülmüş, 13 polis ile 23 vatandaş yaralanmıştı. Çatışma sonrasında askeri öğrencilerle aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu darbeci askerler sabaha karşı teslim olmuş, silahlarla birlikte 10 binin üzerinde de mermi ele geçirilmişti.