Darbe girişiminde yaralanan özel harekat polisi şehit oldu
Darbe girişimi sırasında savaş uçakları ile bombalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı binasında ağır yaralanan Başkomiser Bülent Yurtseven, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında savaş uçakları ile bombalananEmniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı binasında ağır yaralanan 48 yaşındaki Başkomiser Bülent Yurtseven, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.
Gölbaşı'daki Özel Harekat Daire Başkanlığında görevli başkomiser Bülent Yurtseven, 15 Temmuz gecesi savaş uçaklarının bombalaması sonucunda 47 özel harekatçı polisin şehit düştüğü yerde vücuduna isabet eden şarapnel parçaları ve yanıklar sebebiyle ağır yaralandı.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yanık ünitesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Başkomiser Yurtseven, bugün 13.30 sıralarında şehit oldu.
Iğdır nüfusuna kayıtlı, evli ve 2 çocuk babası Yurtseven'in, 25 yıllık polis memuru olduğu öğrenildi.