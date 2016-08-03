Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'de şehit olan yedi polis memurunun ve Cizre'de şehit olan bir askerin ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bingöl'de polis servis aracının geçişi sırasında teröristlerin bombalı saldırısı sonucu şehit olan polis memurları Oğuz Sünbül, Abdullah Bıyık, Bekir Deniz, Hasan Koçer, Yunus Emre Doğan, Duran Melemir ve Osman Eray ile Cizre'de teröristlerin silahlı saldırısında yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Er İsmail Çil'in ailelerine birer telgraf göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.