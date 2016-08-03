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Çorlu'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kazımiye Mahallesi'ndeki bir inşaat firmasında, alacak verecek sebebiyle iki grup arasında tartışma çıktı.

Kısa süre sonra kavgaya dönüşen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Hüseyin Ş, olay yerinde öldü.

Yaralanan Ö.K, B.K. ile ismi belirlenemeyen bir kişi Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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