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Çocuklarını kurtarmak isterken boğuldu

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Marmaris'te denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 çocuğunu kurtarmak isteyen kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Güloğlu ailesinden 4'ü çocuk 8 kişi, piknik yapmak ve denize girmek için Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bördübet Mahallesi'ne geldi. 

Ailenin piknik yaptığı sırada suda oynayan 4 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Çocukları kurtarmak için aile fertleri denize atladı.

Boğulma tehlikesi geçiren çocukların kurtarılmasının ardından, anneleri 49 yaşındaki Dilek Güloğlu'nun suda hareketsiz yattığı fark edildi.

Kıyıya çıkartılan Dilek Güloğlu, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Güloğlu'nun cenazesi, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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