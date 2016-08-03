Bursalı dağcılar Harmankaya kanyonunu keşfetti

Uludağ Dağcılık Kulübü üyesi 5 dağcı, Bilecik'in Yenipapazar ilçesinde bulunan ve bu zamana kadar vatandaşların geçmediği kanyonu teknik malzemeleriyle geçerek, doğa harikası kanyonun güzelliklerine şahit oldu. 3 kilometrelik kanyona halatlar yardımı ile inen dağcılar, milyonlarca yılda oluşan Harmankaya kanyonunu yer yer boylarını aşan suların içinde kat etti.

İçinde oluşan traverten taşlarıyla görenleri kendine hayran bırakan kanyonu geçen 5 dağcı, "Burası doğa harikası bir yer. Burayı sadece teknik malzemesi olan kişiler geçebilir. Zorlu ve bir o kadar harika bir parkur. Yaklaşık 3 kilometrelik kanyonu 7 saatte geçtik. İnanılmaz bir güzelliğe sahip kanyonu geçerken gördüğümüz güzellikler karşısında kendimizi kaybettik” diye konuştular. (İHA)