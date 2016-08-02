'Bomba gerekçesi ile evinizde kalınız' mesajı atan çocuk gözaltına alındı

İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen 13 yaşındaki M.V. geçtiğimiz pazar gecesi 23.30 sıralarında kendisine ait cep telefonundan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nün e-posta adresine, “Bomba gerekçesi ile evinizde kalınız. Türkiye saldırı altındadır” şeklinde mesaj attı. Mesajın ardından harekete geçen güvenlik güçleri mesajın kim tarafından ve nereden atıldığını tespit etti. 13 yaşındaki M.V.’nin evine gelen ekipler küçük çocuk ile birlikte bilgilerine başvurmak üzere anne ve babasını da polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak: İHA