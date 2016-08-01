Bodrum’da uyuşturucu operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından geçen cuma günü, Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Bir ev ve bir araçta eğitimli narkotik köpeği 'Alçı'yla yapılan aramada, gizlenmiş 32 uyuşturucu hap, 7 gram toz esrar, 10 gram kubar esrar ve 1 adet terazi ile uyuşturucu madde satışında kullanılan 1300 adet küçük kilitli poşet ele geçirildi. Olayla ilgili dört kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.