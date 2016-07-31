Bodrum'da korkutan yangın

Milas-Bodrum Karayolu'ndaki çöp depolama alanında çıkan ve rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangına, Muğla Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 uçak ve 2 helikopter ile havadan, 20'ye yakın arazöz, Bodrum ve diğer ilçelerden gelen itfaiye ekiplerince de karadan müdahale ediliyor. Çöp depolama alanındaki plastik ve cam maddelere sıçrayan yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geliyor. Çöplük alanında çalışan bazı işçiler, alevlerin, kaldıkları barakalara ve çadırlara sıçrayarak yanması nedeniyle bölgeyi boşalttı.

Yangın söndürme çalışmalarını yerinde izleyen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Bu tür yangınların kendisini çok üzdüğünü ifade eden Kocadon, "Bizim ayıbımız olan bu vahşi depolama yangınlarından bir yenisini daha yaşıyoruz. Yıllardır bir düzenli katı atık tesisi yapabilmek için uğraşıyoruz. Çok da yol almıştık ama son zamanlarda tesisle ilgili sıkıntılar yaşandı. Bu kötü görüntü bize hiç yakışmıyor." diye konuştu.

Kocadon, bir an önce ilçeye yeni bir katı atık depolama ve bertaraf merkezi yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.AA