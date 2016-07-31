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Bodrum'da korkutan yangın

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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki katı atık çöp depolama alanında yangın çıktı. Bodrum Belediye Başkanı Kocadon, "Bizim ayıbımız olan bu vahşi depolama yangınlarından bir yenisini daha yaşıyoruz. Yıllardır bir düzenli katı atık tesisi yapabilmek için uğraşıyoruz" dedi.

Milas-Bodrum Karayolu'ndaki çöp depolama alanında çıkan ve rüzgarın da  etkisiyle geniş alana yayılan yangına, Muğla Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 uçak  ve 2 helikopter ile havadan, 20'ye yakın arazöz, Bodrum ve diğer ilçelerden gelen  itfaiye ekiplerince de karadan müdahale ediliyor. Çöp depolama alanındaki plastik  ve cam maddelere sıçrayan yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana  geliyor. Çöplük alanında çalışan bazı işçiler, alevlerin, kaldıkları barakalara  ve çadırlara sıçrayarak yanması nedeniyle bölgeyi boşalttı.

Yangın söndürme çalışmalarını yerinde izleyen Bodrum Belediye Başkanı  Mehmet Kocadon, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmaların tüm  hızıyla devam ettiğini söyledi. Bu tür yangınların kendisini çok üzdüğünü ifade  eden Kocadon, "Bizim ayıbımız olan bu vahşi depolama yangınlarından bir yenisini  daha yaşıyoruz. Yıllardır bir düzenli katı atık tesisi yapabilmek için  uğraşıyoruz. Çok da yol almıştık ama son zamanlarda tesisle ilgili sıkıntılar  yaşandı. Bu kötü görüntü bize hiç yakışmıyor." diye konuştu.

Kocadon, bir an önce ilçeye yeni bir katı atık depolama ve bertaraf  merkezi yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.AA

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