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  3. FETÖ/PDY soruşturmasında bin 297 kişiye yurt dışına çıkış yasağı getirildi

FETÖ/PDY soruşturmasında bin 297 kişiye yurt dışına çıkış yasağı getirildi

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Haklarında yurtdışına çıkış yasağı getirilen, aralarında asker, hakim, savcı, polis ve gazetecilerin de bulunduğu bin 297 kişinin pasaportlarına tahdit konuldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine  ilişkin sürdürülen soruşturmalar kapsamında İstanbul'da aralarında asker, hakim,  savcı, polis ve gazetecilerin de bulunduğu bin 297 kişinin pasaportlarına tahdit  konuldu.  

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul'da yürütülen  soruşturmalar çerçevesinde 545 asker, 454 hakim ve savcı, 98 bankacı, 51 avukat,  43 öğretmen, 35 gazeteci, 15 memur, 8 öğrenci, 5 polis ile 43 iş adamına  yurtdışına çıkış yasağı getirildi.Pasaport Şube Müdürlüğü'nce pasaportlarına tahdit konulan bin 297  kişinin sınır kapıları ve havalimanlarından yurtdışına çıkışlarının engelleneceği  bildirildi.AA

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