FETÖ/PDY soruşturmasında bin 297 kişiye yurt dışına çıkış yasağı getirildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin sürdürülen soruşturmalar kapsamında İstanbul'da aralarında asker, hakim, savcı, polis ve gazetecilerin de bulunduğu bin 297 kişinin pasaportlarına tahdit konuldu.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul'da yürütülen soruşturmalar çerçevesinde 545 asker, 454 hakim ve savcı, 98 bankacı, 51 avukat, 43 öğretmen, 35 gazeteci, 15 memur, 8 öğrenci, 5 polis ile 43 iş adamına yurtdışına çıkış yasağı getirildi.Pasaport Şube Müdürlüğü'nce pasaportlarına tahdit konulan bin 297 kişinin sınır kapıları ve havalimanlarından yurtdışına çıkışlarının engelleneceği bildirildi.AA