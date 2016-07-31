Bilecik'te orman yangını

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Avdan Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda öğleden sonra yangın çıktı.

Yangına çevre il ve ilçelerden gelen 2 helikopter, 15 arazöz ve 3 dozerle müdahalede bulunuluyor. Kızılçam ağaçlarının yer aldığı 5 hektarlık ormanlık alanda etkili olan yangının kontrol alma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

DHA