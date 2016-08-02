BBP Aydın İl Başkanı Ertan Gökçe tutuklandı
Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Büyük Birlik Partisi (BBP) Aydın İl Başkanı Ertan Gökçe tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladığı iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Gökçe'nin Efeler ilçesindeki evinde arama yaptı.
Gözaltına alınan Gökçe, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Gökçe, "Örgüte üye olmak ve finansal destek sağlamak" suçundan mahkemece tutuklandı.AA