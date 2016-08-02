İstanbul
  °C
İl Seç

HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Yaşam
  3. BBP Aydın İl Başkanı Ertan Gökçe tutuklandı

BBP Aydın İl Başkanı Ertan Gökçe tutuklandı

BBP+Ayd%C4%B1n+%C4%B0l+Ba%C5%9Fkan%C4%B1+Ertan+G%C3%B6k%C3%A7e+tutukland%C4%B1

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Büyük Birlik Partisi (BBP) Aydın İl Başkanı Ertan Gökçe tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladığı iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Gökçe'nin Efeler ilçesindeki evinde arama yaptı.

Gözaltına alınan Gökçe, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gökçe, "Örgüte üye olmak ve finansal destek sağlamak" suçundan mahkemece tutuklandı.AA

YSK önünde önünde toplanan eylemciler, CHP'li vekillerden Gezi oylarının yeninden alevlendirilmesini

CHP'lilerin umudu: 2. Gezi olayları

İlek gelir kapısı oldu

Soyuz kapsülü fırlatıldı

Uluslararası Çikolata Festivali başladı

En Çok Okunanlar