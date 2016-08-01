Bagajda kaldı ölümden döndü 

Karaman’da film sahnelerini aratmayan kaza olayı yaşandı. Ana yolda seyir halinde olan bir Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü kendini aracın bagajında buldu.

OTOMOBİLİN BAGAJINA FIRLADI

Recep Türedi, 70 AB 749 plakalı motosikletiyle, kavşakta Mehmet Ali Kaya yönetimindeki 42 FZ 278 plakalı otomobile arkadan çarptı. Türedi, çarpmanın şiddetiyle, otomobilin bagajına fırladı.

ŞOKA GİRİP KORKUP KAÇTI

Kaza nedeniyle yaklaşık 150 metre ileride duran Mehmet Ali Kaya, iddiaya göre otomobilin arkasından koşarak gelenlerin olduğunu fark edince, korkup panikle kaçmaya başladı. Bagajındaki yaralıyı fark etmeyen Kaya, şehir merkezine geldiğinde bagajdan sesler geldiğini fark etti. Kaya, aracı durdurup arkasında baktığında kanlar içinde bir kişinin bagajında olduğunu görünce onu kent merkezindeki özel bir hastaneye getirdi.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Bagajda sıkışan Türedi için itfaiye ekibi çağrıldı. Dakikalarca, bagajda taşınan Türedi, sıkıştığı yerden kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Türedi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Otomobil sürücüsü Kaya da gözaltına alındı.