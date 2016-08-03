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Ankara Valiliği'nden 'Fransız turiste dayak iddiasına' yalanlama

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Ankara Valiliği, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında "Bayrak tutmadı diye Fransız turisti darp ettiler” şeklinde yer alan haberlere konu olayın "Sıradan bir kavgadan ibaret olduğu"nun tespit edildiğini belirtti.

Ankara Valiliğince, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında "Bayrak tutmadı diye Fransız turisti darp ettiler” şeklinde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

SIRADAN BİR KAVGA

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırım Caddesi'nde, 31 Temmuz'da saat 02.00 sularında meydana gelen olayın "sıradan bir kavgadan ibaret olduğu"nun tespit edildiği belirtildi.

FRANSIZ DEĞİL YOZGATLI

Saldırıya uğrayan şahsın, basın yayın organlarında, Fransız olmadığını, Yozgatlı olup Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde okuduğunu ve olayın siyasi yönü bulunmadığını açıkça beyan ettiği de açıklamada yer aldı.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Açıklamada, saldırıya uğrayan şahsın 1 Ağustos tarihinde yaptığı şikayet üzerine şüpheliler hakkında adli mercilerce gerekli tahkikatın başlatıldığı kaydedildi.

 

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