Adana'da FETÖ mağdurlarına psikolojik destek verilecek

Adana Büyükşehir Belediyesince, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mağduru vatandaşlara psikolojik destek hizmeti verileceği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde açılan Psikolojik Danışmanlık Merkezinde uzman psikolog ve psikoterapistlerce, FETÖ'nün darbe girişiminde yaşattığı dehşet ile şaibeli merkezi sınavlar ve atamalar nedeniyle ruh sağlığı olumsuz etkilenen vatandaşlara ücretsiz psikolojik terapi hizmeti sunulacak.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Op. Dr. Fatih Karayandı, belediye personelinin verimliliğini arttırmak amacıyla Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün talimatıyla oluşturulan Psikolojik Danışmanlık Merkezinde, darbe girişimi ve FETÖ mağduru vatandaşlara ücretsiz psikolojik destek hizmeti vermek üzere planlama yaptıklarını belirtti.

"İstikbaliyle oynanan vatandaşlara terapi uygulanacak"

Merkezde, Psikolog-Psikoterapist Funda Çiçekdeş, Psikolog Fazıl Çağı Oğuz ve Aile danışmanı Uzman Dr. Erol Özer’in görevlendirildiğini söyleyen Karayandı, şöyle konuştu:

"Merkezimizde üniformalı teröristlerin şehit ettiği asker ve polisler ile sivil vatandaşların ailelerine, terör gazilerine psikolojik destek vereceğiz. Şehit yakınlarının ve terör gazilerinin yanı sıra devlet kurumlarına sızan terör örgütünün merkezi sınavlardaki soru hırsızlıkları nedeniyle istikbaliyle oynanan vatandaşlara da yaşadıkları travmaları atlatmaları için aynı terapileri sunacağız. Toplumumuzun geniş kesiminde oluşan ruhsal travmaları onarmak amacıyla Psikolojik Danışmanlık Merkezimiz ücretsiz hizmet verecek."

Kaynak: AA