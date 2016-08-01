Adana'da el yapımı bomba hazırlayan 3 kişi tutuklandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 1 Ağustos'ta darbe karşıtı miting düzenleyen HDK'nın etkinliği sonrasında korsan gösteriler yapılacağı bilgisini aldı. Korsan gösteriler sırasında polis ekiplerine yönelik saldırılar düzenlemek amacıyla da el yapımı patlayıcı hazırlandığını tespit eden polis, Gülbahçe ve Dağlıoğlu mahallelerinde bir dizi operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda, bomba hazırlayan 3 kişi suç üstü yakalandı. Zanlılarla birlikte 4 Kilo 500 ağırlığında poşet içerisinde potasyum nitrat, 40 torpil, kullanıma hazır 2 el yapımı patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan 3 zanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.