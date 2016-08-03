Adalet Bakanlığından yalanlama

Adalet Bakanlığı tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve TSK'dan ihraç edilen eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün kaldığı cezaevinde saldırıya uğradığı ve darbedildiği yönünde bazı basın yayın organlarında yer alan iddialar yalanlandı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara Barosu'na kayıtlı avukat M.S.İ'nin dün Sincan'da bulunan Ankara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne geldiği ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme-FETÖ" suçundan tutuklu bulunan Öztürk ile görüşmek istediği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adı geçen tutuklunun görüşmeyi kabul ettiği, avukat görüş odasında görüşme devam ederken aralarında tartışma çıktığı, avukat M.S.İ'nin tutukluya saldırmak istediği, avukat görüş mahalli dışında bulunan infaz ve koruma memurlarının olaya müdahale ederek avukat M.S.İ'nin kurum dışına çıkarıldığı, olayla ve adı geçen avukatla ilgili olarak Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturmanın başlatıldığı anlaşılmıştır."