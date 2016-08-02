4 il için kritik uyarı: 43 dereceyi bulacak

AA muhabirinin meteoroloji yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Gaziantep'te bu hafta yüksek sıcaklıklar görülecek. Hava sıcaklıklarının hafta boyunca gece saatlerinde en düşük 25 derece olacağı kentte, sıcaklıklar gündüz 41 derece civarında seyredecek.

Kilis'te de en düşük hava sıcaklığının 22 derece olması beklenirken, 4 Ağustos perşembe gününden itibaren sıcaklıklar 38-39 dereceyi bulacak.

Güneydoğunun en sıcak kentlerinden Şanlıurfa'da da sıcak hava vatandaşları bunaltacak.

Hafta boyunca yüksek sıcaklıkların etkili olacağı kentte termometrelerin gündüz 43 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde ise en düşük sıcaklığın 28 derece olması bekleniyor.

Hafta boyunca sıcak havanın etkili olacağı Adıyaman'da da termometreler 43 dereceye kadar çıkacak.

Hafif rüzgarın etkili olacağı kentte, vatandaşlar sıcaklıkların gece saatlerinde 26 dereceye düşmesiyle az da olsa serinleme imkanı bulacak.

Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıklar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.