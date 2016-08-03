3 milyon kişiyle Yenikapı’da

ERCAN ÖZTÜRK

Türkiye Pazar günü tarihi bir güne tanıklık edecek. Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen "Demokrasi ve Şehitler Mitingi" için adeta seferberlik ilan edildi. Ak Parti İl Başkanlığı başta olmak üzere 39 ilçe başkanıyla birlikte bütün belediye başkanları mitinge katılım konusunda toplantılar yapıldı. Önceki gün AK Parti İl Başkanlığı'nda yapılan toplantıya Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ile birlikte 39 ilçe başkanıyla birlikte AK Partili belediye başkanları katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün siyasi parti başkanlarını mitinge davet etmesiyle birlikte İstanbul'da da bu yönde bir davet yapılacak. AK Parti İl Başkanı Selim Temurci bütün partilerin katılması için davet gönderdi.

GÖRÜŞ AYIRMADAN DAVET

Özellikle ilçe başkanları ve belediye başkanlarına parti ve STK ayrımı yapmaksızın talep olması halinde ulaşım konusunda yardımcı olunması istendi. Bir Türkiye mozaiği oluşturulması amaçlanan mitingte sadece Türk bayrağı olacak.

Brezilyalı Ökkeş 7/24 meydanda

Kahramanmaraşspor'un 27 yıl önce şimdiki adı Spor Toto Süper Lig olan Türkiye 1. Futbol Ligi'nde mücadele ettiği dönemde formasını giyen menajer "Ökkeş" lakaplı Brezilyalı Paulino Miranda, kentteki "demokrasi nöbeti"ne destek verdi.

Vatanımız için buradayız!

Türkiye’nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar ve 5'inci yüz nakillisi Recep Sert, Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda demokrasi nöbetine katılarak vatanına sahip çıktı.

Bayrak rekoru!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi miting alanındaki çalışmaları şimdiden hazırlamaya başladı. Cumhurbaşkanlığı ve Ak Parti İl Başkanlığı mitin için 3-3,5 milyon civarında bayrak hazırlıyor. Bu sayının mitinge yapılacak taleple birlikte 5 milyon civarına çıkması bile konuşuluyor. Mitinge gelenlerin tamamının elinde Türk bayrağı olacak. Herhangi bir parti ambleminin olduğu bir pankart olmamasına özen gösterilecek.

Başkanlar geceden nöbette

Belediye başkanları ve 39 ilçenin başkanı son nöbetlerini Yenikapı'da geçirecek. Başkanlar hem miting alanındaki hazırlıkları takip edecek hem de mitingle ilgili son rötuşlar yerinde takip edilecek. Cumartesi gecesi ilçelerdeki demokrasi nöbetlerine katılım az olması bekleniyor. Bütün partililerin Pazar günkü final niteliğinde olan mitinge katılması isteniliyor.

Ulaşım bedava

Miting alanına gitmek isteyen bütün vatandaşlar ulaşım araçlarından bedava faydalanacak. İstanbul'a yakın illerden servis kalkacak.