Silahtar Mustafa Paşa'yı oynayacak

Geçtiğimiz sezon Hülya Avşar, Ekin Koç ve Beren Saat’in rol aldığı ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’ dizisine oyuncu takviyesi devam ediyor. İkinci sezonda IV. Murad dönemini anlatacak olan projeye, Metin Akdülger, Mehmet Günsür ve Farah Zeynep Abdullah’ın ardından Caner Cindoruk da dahil oldu. Son olarak ‘İstanbul Sokakları’ adlı dizide rol olan oyuncu, ‘Kösem’de Silahtar Mustafa Paşa rolüyle kamera karşısına geçecek.

Sultan Murad dönemini anlatan kitaplar okumaya ve belgeseller izlemeye başlayan Cindoruk, tarih uzmanları eşliğinde rolüne çalışıyor.Tatilini yarıda kesip İstanbul’a dönen oyuncu, geçtiğimiz hafta fotoğraf çekimi için objektif karşısına geçti. Cindoruk, ağustos ayının son haftası diğer oyuncularla bir araya gelerek, okuma provalarına başlayacak. Kaynak: Milliyet