No: 309 fragmanında Onur sahnesi

Lale, evlenme arifesinde olduğu Onur tarafından aldatılınca aşka tövbe ederek, evlilikten vazgeçmiştir. Ancak onu evlendirme derdinde olan annesini kırmak istemez ve doktor ile görüşme ayarlayarak Onur ile birlikte buluşmaya gider. Karşısında gördüğü Onur, bir başkası gibidir.

NO: 309 9. BÖLÜM FRAGMANI

Evlenme arifesindeki Lale, aldatılınca aşka tövbe etmiştir. Yine de onu evlendirme derdinde olan annesini kırmayıp, görüşme ayarladığı doktor Onur ile buluşmaya gider. Ancak masasına oturduğu Onur, bir başkasıdır. Bu yanlış buluşma beklenmeyen sonuçlara yol açar.

Başrollerini Demet Özdemir ve Furkan Palalı'nın paylaşıtığı No: 309 her Çarşamba FOX'ta sevenlerinin karşısına çıkıyor. No:309 9. Bölüm Fragmanı dizinin hemen sonrasında sevenleri ile buluşacak. Dizinin eğlenceli ve bir o kadar da heyecanlı olan konusu, her bölümün iple çekilmesini sağlıyor. No: 309 severleri 9. bölüm için gün sayıyor..No: 309 dizisi her çarşamba milyonlarca seyirciyi FOX TV karşısına oturtuyor.

NO: 309 8. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

No: 309 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşam ekrana gelecek olan No: 309 8. yeni bölüm fragmanında Onur ve Leyla arasında neler yaşanacak? Fox Tv ekranında yayınlanan ilgiyle takip edilen No: 309 8. yeni bölüm fragmanı ve merak edilen tüm detayları... Ekrana gelmeye başladığı ilk günden itibaren izleyenleri ekrana kilitleyen No: 309 dizisinde bu hafta romantik sahnelerin yanı sıra komik anlar yaşanacak. Onur ve Lale arasında çocuğun cinsiyeti ile ilgili atışmalar yaşanırken ikili kendini bir anda romantik bir aşk çemberinin içinde bulacak. No: 309 8. bölüm fragmanında Lale'nin istekleri doğrultusunda bebeğin cinsiyetini tahmin etmeye çalışan aile bireylerinin durumu izleyenleri ekrana kilitleyecek. No: 309 8. yeni bölüm fragmanı izleyicileri ekrana kitleyecek. No: 309 8. bölümde Lale ve Onur'un bebeklerinin cinsiyeti belli mi oluyor? Başrollerinde Demet Özdemir ve Furkan Palalı'nın yer aldığı yeni dizi No: 309 her Çarşamba FOX'ta!

Onur’un Pelinsu ile öpüştüğünü gören Lale , Onur’a karşı olan duygularını sorgular. Ona karşı kontrollü ve mesafeli olmaya karar verir. Lale’nin bu duygularından habersiz olan Onur Lale’nin tavırlarını yanlış anlar ve kendisine hiçbir duygu beslemediğini düşünür.. O da Lale’ye karşı gardını alır.. Ağva da yakınlaşan Onur ve Lale birbirlerinden yine uzaklaşmışlardır.. Betül sinsi planlarına devam etmektedir. Fotoğrafları İsmet’e gösterir. Bu arada bebeğin cinsiyeti belli olacaktır.. Lale ve Onur iddiaya girerler.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir 26 Şubat 1992 yılında Kocaeli’nde dünyaya geldi. Toplam 3 kardeştirler. Bir tane abisi bir tanede ablası bulunmaktadır. O daha küçükken annesi ile babası ayrılmışlardır ve bu sebeble İstanbul’a göç etmişlerdir. İstanbul’da annesi, ablası beraber yaşamışlardır. Ablası büyük fedekarlık sağlayarak çalışmış ve onun okumasında büyük bir paya sahip olmuştur.Dansa olan ilgisi sebebinle Dans Kursuna katılmış ve 1-2 yıl kadar dans etmiştir. Daha sonra Okulu bırakmış ve Akşam Lisesine devam edip mezuniyetini almıştır. Bengü dans kadrosundan ayrılınca Efes Kızları ile dans imkanı buldu. Ünlü oyuncunun boyu 1.70’dir. Oyunculuğa Reklam filmlerinde oynayarak başladı.2009 tarihinde Mustafa Sandal’ın iki tane şarkısını çektiği kipte dansçı olarak oynamıştır.2012 tarihinde Pegasus reklamında oynadı.2013 tarihinde Blue Jean Dergisi takviminde kendine yer edindi. Lise okuduğu sıralarda özel olarak 3 ay kadar dans dersi aldı. Liseyi bitirdikten sonra 2 yıl özel olarak Şahika Tekand’da tiyatro konusunda eğitim almıştır. İlk defa dizide oynaması 2013 tarihinde gerçekleşti. Sana Bir Sır Vereceğim isimli dizide oynamıştır. Sana Bir Sır Vereceğim Aylin karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 2014 tarihinde Kurt Seyit ve Şura isimli diziye Alya karakterinle giriş yapmıştır.

Ünlü Oyuncu 2014 tarihinde Tut Sözünü isimli sinema filminde rol almıştır ardından yine aynı yıl Kaçak Gelinler isimli dizide oynadı.Dizide Selin Şekerci, Furkan Andıç, Fırat Albayram gibi oyuncularla beraber oynadı.

Oynadığı Film ve Diziler

2013 – Sana Bir Sır Vereceğim (Aylin)

2014 – Kurt Seyit ve Şura

2014 – Tut Sözünü

2014 – Kaçak Gelinler

2015 – Çilek Kokusu Aslı

2016 – No:309 Lale